Vaccinazioni: già 1804 prenotazioni in provincia di Ravenna. Disagi per il sistema temporaneamente in tilt

Sono già 28 mila le prenotazioni per il vaccino agli over 85 in Emilia-Romagna. 1804 in provincia di Ravenna. Segno della voglia di vaccinarsi e che le teorie sorte in questi mesi contro i vaccini a disposizione non hanno fatto presa fra le persone più anziane. Una corsa alla prenotazione che stamattina però ha mandato temporaneamente in blocco la piattaforma dell’Ausl Romagna creando diversi disagi, ha bloccato le linee telefoniche e il fascicolo sanitario impedendo a molte persone di prenotare, costringendo a più tentativi. L’azienda sanitaria, al lavoro per risolvere le problematiche, ha comunque ricordato che le prenotazioni possono essere svolte anche nei giorni successivi. L’unico blocco infatti è solo per chi tenta di prenotare in anticipo il proprio appuntamento. Da oggi quindi sono aperte le prenotazioni per chi è nato nel 1936 o negli anni precedenti. Dall’1 marzo saranno possibili le prenotazioni per le persone nate fra il 1937 e il 1941 compresi