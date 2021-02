Non riesce a uscire dall’incubo del Covid Fausto Gresini, 59 anni, ex campione di motociclismo, a capo della Gresini Racing. Il figlio Lorenzo ha annunciato su Facebook che le condizioni del padre, che sembrava avviato a una lenta guarigione dopo quasi due mesi di malattia, ha avuto una ricaduta: «C’è stato un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare».