È online il nuovo sito internet delle reti di impresa della Bassa Romagna, www.inbassaromagna.it.

Il sito raccoglie tutte le iniziative principali che coinvolgono le reti di impresa del territorio e il consorzio Inbassaromagna che le rappresenta; si possono trovare un calendario per gli eventi, promozioni e tante informazioni sugli esercizi commerciali aderenti; è anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sul proprio dispositivo.

Le reti di impresa che fanno capo al consorzio Inbassaromagna sono Fusignano è più, Alfonsiné, ViviConselice, inMassa, AnimaLugo, Cotignola Invita, Bagnacavallo fa centro.

“Sappiamo tutti che il sito web è la vetrina online di un’attività, e dunque questo nuovo sito rappresenta sicuramente un passo avanti per tutte le nostre reti di impresa e per il consorzio Inbassaromagna – ha dichiarato Davide Ranalli, sindaco referente per le Attività economiche dell’Unione -. Il sito continuerà a essere implementato, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i commercianti che aderiscono alle reti e per chiunque voglia vivere le opportunità offerte dalla Bassa Romagna”.