Una ricerca di Terremerse per esplorare il ruolo dell’agricoltura nella salvaguardia del territorio

Il ruolo dell’agricoltura nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Dopo un 2023 funestato dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, non solo la doppia alluvione di maggio, anche il tornado, le violenti grandinate e la siccità, Terremerse ha lanciato una ricerca per promuovere una riflessione sulle modalità con le quali migliorare la sostenibilità dell’agricoltura e su come il settore possa diventare un alleato nella tutela del territorio. Lo studio, dal titolo “La voce del socio”, ha visto proprio i soci di Terremerse al centro di un sondaggio condotto al termine dello scorso anno.