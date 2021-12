A dieci anni dalla mostra “TuttUgonia” allestita nei rinnovati ambienti del secondo piano del Museo Giuseppe Ugonia, l’Amministrazione Comunale di Brisighella ha destinato due sale a sezione permanente delle opere di artisti che in questo lasso di tempo hanno qui esposto. Gran parte degli artisti hanno donato un’opera che sarà esposta unitamente al relativo catalogo.

La raccolta è destinata ad arricchirsi grazie alle opere che saranno donate dagli artisti che il Museo Ugonia avrà il piacere di ospitare in occasione degli allestimenti futuri.

Questa nuova sezione, intitolata “Omaggio a Giuseppe Ugonia. Artisti romagnoli contemporanei”, sedimenta un percorso espositivo e offre ai visitatori una visione complessiva non solo dell’attività fin qui svolta ma anche di una parte della ricerca artistica contemporanea in ambito romagnolo. Una offerta che incrementa il dialogo del Museo con il territorio, con il pubblico e con la comunità artistica romagnola

La mostra inaugura Sabato 18 dicembre 2021 alle ore 18.00, contestualmente all’inaugurazione della mostra “Custodi della notte” di Paola Babini in mostra al Museo Ugonia dal 18 dicembre 2021 al 27 febbraio 2021.

“Paola Babini lavora da tempo sulla memoria, una memoria personale e d’affezione dove lo sguardo, nel corso degli anni, si è gradualmente spostato dall’indagine autobiografica a quello su un esterno sempre filtrato da una esperienza in qualche modo sentimentale, saldamente corporea e organica. Si addensano così sedimentazioni quasi oniriche che costituiscono visioni di senso personale e, insieme, collettivo nelle quali la fotografia incontra il gesto pittorico, raffreddandolo nell’installazione”.

La serie dei “Notturni” incrementa il pervaso senso di spaesamento che connota le opere di Paola Babini: la bellezza del sogno notturno, senza regole e organizzazioni razionali, sembra ancor più destinata a perdersi al momento dell’improvviso risveglio e all’accendersi di un’unica fonte di luce che ricolloca ogni cosa al proprio posto, alle opportune dimensioni e alle giuste distanze.

Biografia

Paola Babini (Ravenna, 1962) si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, è docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna e coordinatrice didattica dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Negli anni Ottanta inizia una attività espositiva e un percorso artistico che, mantenendo salde le radici nella pittura, si sviluppa progressivamente verso sistemi linguistici variegati e diversi realizzando soprattutto installazioni basate sull’utilizzo del medium fotografico.