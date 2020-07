Terzo weekend, da venerdì 24 a domenica 26 luglio, per il Paese delle favole, dove sognare è ancora possibile… basta volerlo. E come un bellissimo sogno è stata la prima serata di SUDAMERICANA, nell’incantevole cornice del Parco del Cardello grazie alo scrittore Cristiano Cavina, che per un’ora e mezza, è riuscito a far “toccare” al pubblico il realismo magico di Gabriel Garcia Marquez. Il secondo atto, Poeti, pazzi & Sognatori da Soriano a Gelman, da Neruda all’Allende ha per sottotitolo Vite che non hanno limiti; storie più grandi del mondo intero.

Ancora pochi posti disponibili: 24 luglio ore 22, punto di raccolta a partire dalle ore 21 in Piazza Oriani.

Sabato 25 è dedicato alle famiglie con il divertente spettacolo in baracca Il principe e il povero del Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari, in scena Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase: liberamente tratto dal classico della letteratura di Mark Twain, lo spettacolo ripercorre la vicenda del Principe Edoardo e del povero Tom, il loro incontro e il loro rocambolesco scambio di ruoli. L’allestimento giocoso pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno possa manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

Domenica 26 è la serata dedicata alla Chiesa di Sopra e alla incantevole voce di Monia Visani e Daniele Paganelli accompagnati da Giovanni Tardini: Sogni… tra musica e parole.

Una serata unica prodotta per Casola è una Favola, un repertorio che parla del sogno, delle sue interpretazioni, dei diversi modi di viverlo e di vederlo, un percorso dove musica e parole si intrecciano per viaggiare attraverso il tempo, dall’infanzia all’età adulta.

Tutti gli eventi di Casola è una favola sono, causa limitazione posti e normativa Covid, su prenotazione, sia quelli gratuiti che a pagamento:

Ufficio Turistico di Casola Valsenio tel 0546 73033

Orari: Dal lunedì al m09:30 – 12:30

Dal giovedì al sabato 09:30 – 12:30, 14:30 – 17:30

Domenica 09:00 – 13:00

oppure inviando una mail a casolaunafavola@gmail.com

La Biglietteria sarà aperta un’ora prima degli spettacoli.

Programma completo su www.teatrodeldrago.it , www.casolaromatica.it, pagina FB Casola è una Favola

Venerdì 24 luglio ore 22

Punto di ritrovo: Piazza Oriani – luogo del racconto Parco del Cardello

SUDAMERICANA- storie di realismo magico

di e con Cristiano Cavina

Sabato 25 luglio – Piazza Sasdelli ore 21

Burattini & Figure – spettacoli per bambini e genitori

Casa di Pulcinella – IL PRINCIPE E IL POVERO

Con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase

Domenica 26 luglio – Chiesa di Sopra ore 21

SOGNI… TRA MUSICA E PAROLE

Monia Visani voce, flauto; Daniele Paganelli, voce; Giovanni Tardini, tastiera

La direzione artistica della manifestazione è a cura di Teatro del Drago/Famiglia D’Arte Monticelli. La manifestazione si svolge in collaborazione con l’ufficio turistico, la Pro Loco e l’A.N.P.I. di Casola Valsenio, IF per quello che riguarda la promozione turistica, la Fondazione Casa Oriani, il Giardino delle Erbe e il Direttore Sauro Biffi, la rete di associazioni Almagià con l’Associazione Ravennarte. La manifestazione ė sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Casola Valsenio e dal MIBACT.