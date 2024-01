Ufficializzato il nuovo nome della scuderia Alpha Tauri. La squadra aveva anticipato lo scorso anno la decisione di cambiare denominazione. Grazie alla nuova partnership siglata da Visa con il marchio Red Bull, il team faentino di Formula 1 prenderà il nome di Visa Cash App RB. Salutato al termine della scorsa stagione il Team Principal Franz Tost, la squadra è stata affidata a Laurent Mekies, che nel corso del campionato 2023 si è separato da Ferrari. Confermati al volante delle monoposto Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

La nuova vettura verrà presentata l’8 febbraio, mentre a Imola in questi giorni sono in corso alcuni test, con la livrea però dello scorso anno, in modo da non svelare i nuovi colori che caratterizzeranno le auto, che sarà sponsorizzata Visa e Cashapp. Il 29 febbraio prima gara in programma in Bahrain.

Il logo di Visa apparirà anche sulle monoposto della Red Bull e dell’Academy del gruppo.

“È fantastico rivelare la nuova identità della squadra e dare il benvenuto a nuovi partner, imbarcandoci insieme nella prossima fase della storia del team” ha commentato Peter Bayer, Chie Executive Officer del team manfredo. “Faenza sta entrando in una nuova era nel mondo delle corse. Manterremo vive le nostre radici di fucina di talenti, ma ora con un’attenzione ancora maggiore nei confronti dei risultati nelle competizioni. Abbiamo grandi ambizioni e avere un partner focalizzato sul futura come Visa e Cash App è estremamente eccitante”

Lo scorso anno la squadra ha raccolto solo 25 punti, 10 in meno della stagione precedente, lontanissima dal record di 142 punti realizzato nel 2021 o dai 107 punti fatti segnare nel 2020. Il peggior risultato degli ultimi dodici anni. Per il futuro ora i tifosi si attendono la svolta promessa.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Visa e Red Bull – le parole di Catherine Ferdon, Head of Brand di Cash App – il team RB di Visa Cash App e Cash App si dedicano a connettere le persone e le comunità, e non c’è unificatore più grande dello sport. Con la continua crescita della Formula Uno negli Stati Uniti, questa sponsorizzazione ci permette di approfondire il nostro rapporto con i fan della Formula Uno e di rafforzare l’impegno di Cash App nel sostenere e far crescere la cultura del tifo per la F1 negli Stati Uniti, offrendo al contempo più valore ai nostri clienti. Abbiamo una storia di valorizzazione dei talenti emergenti e non vediamo l’ora di sponsorizzare un team noto per lo sviluppo di incredibili piloti emergenti”.

“Si tratta di una partnership innovativa e di una grande opportunità per il marchio Visa di coinvolgere una delle comunità sportive in più rapida crescita del pianeta – ha dichiarato Frank Cooper III, Chief Marketing Officer di Visa – questa alleanza risuona fortemente con la visione di Visa di ispirare gli individui a ‘farcela’, sforzandosi di fare piccoli passi per migliorare ogni giorno, durante ogni gara o evento”.