La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30 (ex Bubani), fino al 19 marzo prossimo, una nuova mostra dal titolo: “Ali di Ceramica’ di Paolo Galan, ravennate doc e stimato docente per tanti anni di materie artistiche.

In esposizione, in questo periodo tra l’altro primaverile perfettamente in tono con il soggetto, c’è una straordinaria collezione di uccelli in ceramica che riassume l’arte e la maestria di queste opere, catturando in un colpo solo la grazia e la diversità della natura multiforme e la straordinaria forza espressiva dell’arte. Ogni pezzo è plasmato con cura, portando la bellezza degli uccelli nel mondo dell’arte ceramica. Esplorare la varietà dei colori, delle forme e dei dettagli che rendono unici questi volatili è un’esperienza che celebra la connessione tra arte e natura, tra osservazione e talento, tra bellezza e armonia.

La collezione è nata casualmente, oltre venti anni fa: Paolo Galan è stato infatti attratto dalle ceramiche che riproducevano con eleganza i più diversi tipi di uccelli ed a quel punto ha iniziato a collezionarli, componendo una vasta collezione di esemplari e di opere in ceramica dai quali è nata la mostra di questi giorni al Private Banking. Un’occasione speciale per arricchire la propria passeggiata nel cuore storico di Ravenna con una tappa allegra e simpatica, visitando le vetrine della mostra sempre fruibile per il pubblico tutti i giorni della settimana ed a qualsiasi ora ed allestita nel contesto elegante e straordinario in stile liberty dell’ex Bubani di piazza del Popolo