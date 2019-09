Hanno sorpreso un ladro all’interno del proprio camper e lo hanno chiuso dentro, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Si è concluso così il tentato furto ideato oggi pomeriggio da due complici a danno di una coppia di cittadini serbi arrivati in città in visita da alcuni parenti. La coppia, tornando al proprio mezzo parcheggiato lungo la strada, in via delle Industrie, ha sorpreso all’ interno del veicoli i due malviventi. I due si erano introdotti nel camper dopo aver sfondato con un’asta di ferro il finestrino dal lato del posto del guidatore e stavano rovistando fra il mobilio dell’arredamento. Scoperti, i due hanno quindi provato a scappare. Uno è riuscito a fuggire, l’altro è stato meno fortunato ed è stato chiuso all’interno del camper. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono arrivate due volanti dei carabinieri che hanno arrestato il ladro imprigionato dai due turisti.