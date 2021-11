Transizione digitale: sempre più servizi online per i residenti dell’Unione della Romagna Faentina | VIDEO

Nuovi servizi digitali a disposizione dei cittadini nei rapporti con l’Unione della Romagna Faentina. Grazie all’AppIO infatti i residenti dei comuni faentini potranno ricevere avvisi per il pagamento delle rette scolastiche, di scadenza dei documenti d’identità e in futuro per il pagamento della Tari. Molti dei servizi potranno e possono già essere pagati online grazie alla portale PagoPA. Sul sito dell’Unione, si potranno invece scaricare le certificazioni anagrafiche e di stato civile che ancora non sono state rese disponibili sul portale dell’anagrafe nazionale e prossimamente potranno anche essere inviate pratiche online, come ad esempio il cambio di residenza, al proprio comune. Le imprese potranno consultare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche. Burocrazia più leggera, meno carta e semplificazione delle procedure.