Un piazzale esterno all’abitato di Porto Corsini per i pullman e le auto diretti al Terminal Crociere per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, e un vaporetto con almeno 350 posti per il trasporto delle persone: questa è la soluzione proposta dai gruppi consiliari La Pigna, Città-Forese-Lidi e Lega Salvini Premier su suggerimento del Capogruppo Gianfilippo Nicola Rolando LSP al Comune di Ravenna e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale per risolvere definitivamente il problema del traffico extralocale nel paese, che crea enormi disagi e pericoli per i residenti.

Il gruppo consiliare La Pigna, in collaborazione con Città-Forese-Lidi e il gruppo consiliare Lega Salvini Premier, ha incaricato l’ingegnere Andrea Barbieri di redigere un progetto su questo problema. Il progetto sarà illustrato nei dettagli ai residenti di Porto Corsini durante incontri organizzati dai gruppi consiliari nei primi mesi del 2025. La soluzione emersa prevede di spostare il punto di arrivo dei pullman in una posizione esterna al paese, facilitando l’arrivo e il caricamento dei mezzi di trasporto, eliminando così tutto il traffico extralocale dalle strade del paese: “Si propone un grande, agevole e spazioso parcheggio prima dell’ingresso al paese, dove tutto il traffico generato dai crocieristi possa essere assorbito o attenuato. L’area ideale identificata per questo scopo si trova immediatamente a monte dell’abitato. Il progetto è concreto, fattibile e con costi estremamente ridotti per quanto riguarda le infrastrutture viarie, considerando che sia il terminal crociere che il piazzale corriere sono attigui al mare senza ostacoli intermedi”.

La strategia consiste nel trasportare i viaggiatori via mare, dal molo del terminal crociere al piazzale delle corriere, utilizzando un vaporetto con capacità di almeno 350 persone.

“In pratica, si prevede di allestire un punto di imbarco sul molo del terminal crociere e di seguire una rotta che porti fino al nuovo piazzale corriere, dove sarà costruito un molo adiacente all’area del piazzale. Qui, i passeggeri potranno sbarcare agevolmente e rapidamente per salire sui pullman verso le varie destinazioni e viceversa durante la fase di reimbarco sulla nave”.