Torna la Summer School: una settimana all’insegna dell’innovazione per 20 ragazzi

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della Summer School dell’Unione della Romagna Faentina, affidata all’organizzazione della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, tramite il Contamination Lab. 20 i ragazzi dai 17 ai 25 anni che potranno far domanda per frequentare un percorso di una settimana a contatto con le imprese del territorio che più di tutte hanno puntato sull’innovazione in ceramica, design, enogastronomia, cultura, creatività e materiali avanzati. Oltre alla visita alle imprese, gli studenti frequenteranno lezioni tenute da docenti universitari ed esperti di innovazione e conosceranno i principali mutamenti e le opportunità del lavoro contemporaneo. Le iscrizioni si chiuderanno il 2 agosto. 14 mila euro l’investimento della Regione Emilia-Romagna nel progetto.