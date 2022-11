L’Assemblea dei Soci del The International Propeller Club Port of Ravenna si è riunita il giorno 24 novembre 2022 per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Successivamente il Consiglio Direttivo eletto si è riunito per l’attribuzione delle cariche sociali che per il prossimo triennio sono le seguenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Bassi Simone – Presidente Miccoli Corrado – Vice Presidente Bongiovanni Filippo – Segretario Bongiovanni Giuseppe – Tesoriere Petrosino Mario – Consigliere addetto Pubbliche Relazioni Belletti Danilo – Consigliere Bongiovanni Arnaldo – Consigliere Bunicci Roberto – Consigliere Rubboli Roberto – Consigliere Rosetti Veniero – Consigliere Silvestroni Stefano – Consigliere Zerbi Ettore – Consigliere

COLLEGIO DEI PROBIVIRI