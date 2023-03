Festa alla Cooperativa CAPE: 40 anni di attività nel segno del rinnovamento

40 anni per la Cooperativa CAPE (Cooperativa Autotrasporti Prodotti Enologici) a Faenza. Nata nel 1983 come cooperativa di trasporto per i prodotti delle cantine sociali, negli anni la realtà, che oggi conta 35 soci, si è specializzata in diversi prodotti alimentari. La crescita dell’azienda si è così accompagnata ad un continuo rinnovamento, di servizi offerti ai clienti, di mezzi (oggi una quarantina) e di dipendenti. In questi anni infatti CAPE ha puntato molto sui giovani all’interno di un settore che invece soffre il difficile ricambio generazionale. Anche per questo, per festeggiare i 40 anni, la cooperativa ha voluto inaugurare, vicino all’ingresso della propria sede, il restauro di una statua ritrovata proprio in uno dei terreni acquistati: una maternità, simbolo di vita, futuro e famiglia, sul cui autore sono in corso studi da parte di Matteo Zauli, probabilmente riconducibile a Domenico Matteucci o a qualche suo allievo.