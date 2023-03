La Teca espositiva, ispirata alla celebre incisione di Albrecht Dürer, Melancholia I, nel Giardino del Labirinto di fronte alla Casa Circondariale di Ravenna: uno scrigno sorvegliato costantemente dalle telecamere del carcere che ad ogni ora della giornata può essere il tramite per mostrare piccole opere realizzate con le mani, inserito nel contesto dell’opera pavimentale permanente DANTE ECO GREEN. Il Giardino del Labirinto: un percorso di consapevolezza. l’opera progettata dall’Associazione Dis-ORDINE dal 2016 in previsione delle celebrazioni dantesche del 2021, unica opera permanente in mosaico nella Città di Ravenna dedicata a Dante. con il Patrocinio del Comune di Ravenna Assessorati Cultura, Politiche Sociali e Ambiente e Patrocinata dal Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, inserita nei circuiti di diffusione promozionale del Ministero dei Beni Culturali. Una collezione di 169 piccole opere a tema dantesco ideate da quattro generazioni di artisti e mosaicisti formati nelle scuole d’arte di Ravenna che poi hanno intrapreso percorsi internazionali in Italia e all’Estero. Un lavoro di luoghi, di personaggi e di contatti che sarebbe opportuno documentare con una pubblicazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Federico Senni. Diplomato al Liceo Artistico di Ravenna nel giugno 2020 in piena pandemia, nell’isolamento della didattica a distanza che ha tenuto per mesi lontano dalla scuola l’intera generazione, incidendo profondamente sulle attività di laboratorio, Federico, nella calma della sua casa in campagna tra Porto Fuori e Lido Adriano di Ravenna si è dedicato all’incisione del legno, radici, rami, pezzi recuperati nei dintorni di casa, una materia prima, semplice e grezza che gli trasmette un fortissimo sentimento sulla quale imprimere lineamenti, forme e idee e interventi musivi. Senni, dopo aver conseguito la Maturità, si iscrive a un corso di Oreficeria al LabArt di Ravenna e, quest’anno, alla neonata Statale Accademia di Belle Arti di Ravenna. Per sbarcare il lunario e comprare strumenti e materiali per le sue sperimentazioni, Federico lavora nell’azienda di famiglia affiancando una frenetica attività di ricerca come scultore, pittore, orafo e fabbro…una vera forza della natura.

L’opera di Senni sarà visibile permanentemente nel giardino pubblico del Labirinto fino a data da definire anche con visite guidate su prenotazione all’indirizzo info@dis.ordine.it o nell’ambito della Manifestazione GIARDINI SEGRETI organizzata e promossa dall’Associazione Giardino & Dintorni di Ravenna per le giornate di domenica 26 marzo e domenica 16 aprile 2023 alle ore 11.

Una mostra di opere di Federico Senni è in programma alla galleria del Dis-ORDINE con inaugurzione il 28 aprile prossimo.