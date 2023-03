Confartigianato omaggia i 40 anni di CAPE, punto di riferimento per l’autotrasporto alimentare

Un’azienda di riferimento per il settore dell’autotrasporto. Anche Confartigianato e le istituzioni locali e regionali erano presenti sabato mattina alla festa dei 40 anni di CAPE, Cooperativa Autotrasporti Prodotti Enologici. Dal porto alle grandi aziende del settore agroalimentare, i soci di CAPE costituiscono un punto d’appoggio importante per l’economia ravennate, permettendo collegamento con tutto il Paese. È diventato evidente durante la pandemia, quando è stato chiaro come, senza gli autotrasportatori, non sarebbe stato possibile consentire gli approvvigionamenti ai punti vendita alimentari. Proprio negli anni del Covid l’azienda ha capito l’importanza della sicurezza igienica e ora ha aperto, nella propria sede a Faenza, in via Pana, un servizio lavaggio per automezzi e cisterne anche per realtà terze.