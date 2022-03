Territori Comuni: al Teatro Socjale l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo | VIDEO

Tredici donne, nove provenienze geografiche diverse. Un suono che contamina jazz, classica e musica tradizionale dei vari singoli Paesi, creando qualcosa di unico. Almar’à è l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, nata nel 2017 grazie alla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e il Centro socio-culturale tunisino “Dar Tounsi”, e con il coordinamento artistico di Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Almar’à significa “donne con dignità”, un progetto che unisce musiciste di ogni età, professioniste e non, con esperienze diversissime le une dalle altre. Mercoledì 23 marzo Almar’à sarà sul palcoscenico del Teatro Socjale di Piangipane, ospite della rassegna Territori Comuni. Sarà il secondo concerto dell’orchestra dopo i due anni di pausa forzata dettata dalla pandemia. In questi giorni le musiciste si sono ritrovate a Roma per le ultime prove prima del ritorno in scena.