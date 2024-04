Secondo appuntamento nel cuore verde di Ravenna con i “𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐬2024”: domenica 14 aprile, dalle 10 alle 19, buon cibo a km 0, agri-picnic, mercatini, laboratori e animazioni.

La rassegna, promossa da Coop San Vitale, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, da quest’anno si arricchisce di nuove collaborazioni con associazioni del territorio che vanno ad ampliare il programma.

Questa domenica l’evento è in collaborazione con Ravenna Crea-Ravenna Centro Strorico che propone ‘Il Giardino Creativo’: handamade market con 60 creativi che mostreranno i loro capolavori artigianali rigorosamente fatti a mano.

Per i più piccoli doppio appuntamento con l’animazione:

in mattinata, dalle 10.30 alle 12.30, divertimento assicurato con Tata Fata;

nel pomeriggio, ore 16, spettacolo del Billo Circus.

Non mancherà, ovviamente, come ogni domenica, l’agri-picnic a km zero in collaborazione con il Ristoro Teodorico, e il mercato contadino degli agricoltori di Campagna Amica Ravenna dove oltre a fare una spesa buona, sana e locale sarà possibile firmare la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola lanciata da Coldiretti e Campagna Amica durante la grande mobilitazione che in questi ultimi due giorni ha coinvolto oltre 10mila agricoltori al Brennero.

Obiettivo della petizione la raccolta di un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.