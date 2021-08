Tentata rapina alle poste di via Fiume Abbandonato: i malviventi messi in fuga delle grida di una cliente

L’ufficio postale di via Fiume Abbandonato è stato nuovamente interessato da un tentativo di rapina. Nel primo pomeriggio di oggi 10 agosto infatti, intorno alle ore 14, quattro individui con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio cercando di immobilizzare i clienti e i dipendenti presenti. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti il colpo sarebbe però fallito a causa di una donna che, spaventata, ha iniziato a gridare spingendo i malviventi a fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, al lavoro in queste ore per identificare i quattro uomini.