Erano le due quando questa notte al McDonald’s in via Trieste due malviventi con viso coperto hanno tentato di rapinare la cassiera del McDrive, ma quest’ultima ha reagito ed ha messo in fuga i due rapinatori. La dipendente è stata poi soccorsa dagli operatori del 118 intervenuti con la Polizia per le indagini. La zona e molto video sorvegliata e le immagini serviranno per ricercare i responsabili.