È iniziato sui campi del Tennis Club Faenza, il tabellone principale dei campionati italiani under 13 maschili, che si svolgeranno nel corso di questa settimana, concludendosi con la finale di domenica prossima. Nel primo turno, il faentino Marco Menichetti è stato sconfitto 7-6 7-5 dal comasco Tommaso Maglia. Martedì sarà la volta dell’altro giovanissimo rappresentante del Tennis Club Faenza, Diego Tarlazzi, che affronterà il sassarese Tommaso Nurra. Sempre martedì, nel primo turno dei campionati italiani under 13 femminili, in programma a Sanremo, la faentina Emma Lanzoni affronterà la cagliaritana Giulia Putzu.