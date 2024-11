Nella sede della Fondazione Dino Zoli di Forlì, il Presidente della Formula E, Alejandro Agag, ha ricevuto il Trofeo Bandini Special. La cerimonia di premiazione s’è svolta alla presenza delle autorità locali, delle forze dell’ordine e del folto pubblico presente.

Per la prima volta nella storia il trofeo dedicato al compianto ferrarista Lorenzo Bandini è conferito a personalità afferenti il mondo delle monoposto elettriche da competizione.

Dopo il Trofeo Bandini special WEC consegnato nel 2024 alla Ferrari vittoriosa in quel di Le Mans, l’associazione del premio romagnolo ha ritenuto opportuno allargarsi anche alla Formula E.

DZ Engineering, parte della Dino Zoli Group Holding, già partner della Formula 1 dal 2011, collabora da diversi anni anche con la Formula E, avendo realizzato l’illuminazione del primo ePrix notturno della storia nel 2021 a Diriyah, in Arabia Saudita.

Il Trofeo Bandini Special FE, oltre al celebre imprenditore Agag ha premiato altre due personalità del panorama full electric: Anna Cappella, giornalista Mediaset, che segue la copertura mediatica di Formula E, ed Eric Rondolat, CEO di Signify (Philips Lighting), partner di DZ Engineering nei progetti di illuminazione per circuiti motoristici, tra cui quelli di Formula E a Riyad e a Londra. A ritirare il premio per Signify Alessandro Conforti.

Il premiato Alejandro Agag ha dichiarato: “È davvero un grande onore per me ricevere il Premio Lorenzo Bandini. Invidio la storia della F1 e penso che sia la cosa più preziosa che la serie possiede. Il vincitore della F1 diviene il successore di grandi nomi come Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna e Michael Schumacher. La gloria è una conseguenza della storia e si lega ad essa. Il Trofeo Bandini fa parte della storia e le autorità e DZ Engineering tengono vivi valori importantissimi. La mia carriera nel motorsport è iniziata a Imola in occasione del GP di San Marino ’99. Fu allora che conobbi Bernie Ecclestone e altri personaggi del Big Circus. Forse la F1 e la FE saranno insieme in un futuro…ci sto lavorando con Stefano Domenicali”.