Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, dopo le proposte in live streaming del 2021, sono pronti a riaccogliere “in presenza” i piccoli studenti della città con la rassegna di Teatro per le Scuole.

Il primo spettacolo, in programma giovedì 17 e venerdì 18 marzo marzo alle ore 10, è Enrichetta dal ciuffo della compagnia Teatro Perdavvero. La protagonista della storia è una bambina brutta, tanto brutta da fare spavento, con un ciuffettino di capelli che sembrava sputare fuori dal cranio. Così decisero di chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Ma quanto questa bambina era brutta tanto sarebbe diventata intelligente e simpatica e avrebbe avuto il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona di cui si fosse innamorata sopra tutte le altre.

Giovedì 31 marzo alle ore 10 Danilo Conti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti proporrà poi Storia della terra. Attraverso l’utilizzo di oggetti, visioni, testi, leggende e con la partecipazione di divertenti pupazzi, si sviluppa e si indaga in modo poetico sulla nascita del nostro pianeta, su come i primi uomini tentavano di conoscerlo, abitarlo e rappresentarlo, su come la scienza ne ha spiegato le origini, su come in seguito è stato definito nelle carte geografiche e, in un gioco linguistico, di come Terra abbia tanti sinonimi e derivati.