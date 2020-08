Alcuni poster di Massimo Isola, candidato sindaco per il centrosinistra, sono stati strappati nella zona della stazione delle corriere “Esprimiamo solidarietà e ci dissociamo immediatamente da tale atto vandalico, prima ancora che qualcuno possa intervenire” ha affermato il capogruppo in consiglio comunale della Lega Gabriele Padovani.

“Sono atti che non ci appartengono – sottolinea Padovani – Faenza merita un confronto politico aperto e rispettoso di tutti i candidati. Vogliamo parlare di contenuti, di programmi, di idee per la città. – aggiunge Padovani – Auspico che tali fatti non si ripetano più e che d’ora in avanti vi siano solo ragionamenti su chi vuole veramente cambiare Faenza e su chi propone dietro lo slogan del nuovo inizio una continuità dei 10 anni di giunta di sinistra.”

“La Lega, con i suoi candidati, è disposta al confronto sui temi e sulla sicurezza, proprio per fare un esempio, non transige. Il vandalismo è da condannare”.