“Questa mattina ho partecipato alla manifestazione indetta da Cgil e Uil a Bologna. Non possiamo rimanere indifferenti rispetto alla tragedia accaduta a Bargi. Ogni vita persa sul luogo di lavoro è un grido che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Bisogna fare di più, tutti insieme, perché la sicurezza sul lavoro non è una scelta, è un dovere a cui dobbiamo adempiere ogni giorno. Nel 1987 a Ravenna la Mecnavi, oggi a Bologna, praticamente ogni giorno in tutta Italia, nessuno deve mai pagare con la propria vita per un giorno di lavoro”.

E’ il commento del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, Presidente dell’Unione Province d’Italia.