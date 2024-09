Ieri, martedì 10 settembre, presso lo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna si è svolto con grande successo il primo incontro del Cineclub Deserto Rosso, progetto nato per festeggiare i quarant’anni di Start Cinema.

Hanno partecipato all’incontro una trentina di appassionati e cultori di cinema. Durante l’incontro hanno avuto l’occasione di decidere il film che verrà proiettato durante la XXII Edizione del Ravenna Nightmare Film Fest.

Il film vincitore è Il lungo addio di Robert Altman, storica pellicola del 1973. Il film verrà proiettato martedì 15 ottobre presso il Teatro Rasi di Ravenna, in occasione dell’Opening Fest del Ravenna Nightmare Film Fest. La proiezione sarà introdotta da Nevio Galeati, direttore di GialloLuna NeroNotte.

Il detective privato Philip Marlowe accompagna in Messico l’amico Terry Lennox, accusato di aver ucciso la moglie. Arrestato per favoreggiamento dalla polizia locale, Marlowe viene in un secondo momento rilasciato perché l’amico Lennox si è ucciso. Tornato in patria Marlowe accetta un incarico da parte della moglie dello scrittore alcolizzato Roger Wade, e viene minacciato di morte dal gangster Augustine, che accusa il defunto Lennox di avergli rubato una grossa somma di denaro e ritiene Marlowe suo complice.

Un’altra opportunità che avranno gli iscritti al Cineclub sarà quella di poter partecipare come giuria al Ravenna Nightmare Film Fest. Il Premio Deserto Rosso sarà assegnato al miglior cortometraggio che “ha saputo meglio coniugare cinema di genere e cinema d’autore”.