Assegnato ad Oscar Piastri il Trofeo Bandini 2025

Sarà Oscar Piastri ad alzare il Trofeo Bandini nel 2025. L’omonima associazione che cura il premio intitolato al pilota brisighellese Lorenzo Bandini ha già annunciato la cerimonia che si terrà fra Faenza e Brisighella nel maggio del prossimo anno, in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola. Piastri, australiano di origini italiane, quest’anno con la McLaren, alla sua seconda stagione in Formula 1, ha ottenuto finora 1 vittoria, quattro secondi posto e 5 quarti posto ed è quarto in classifica generale. Non sarà l’unico premiato della prossima edizione. Un riconoscimento andrà anche a Mario Isola, team manager Pirelli e agli ingegneri sempre della McLaren. Il prossimo 7 ottobre, invece, il Trofeo Bandini entrerà nella storia della Formula E. Nella sede della DZ Engineering, a Forlì, l’azienda di illuminazione che ha realizzato l’impianto del circuito di Singapore, verrà premiato Alejandro Agag, fondatore e CEO del campionato per auto elettriche.