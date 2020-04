Gli stabilimenti balneari ravennati hanno iniziato a prepararsi alla prossima stagione estiva. Non si sa ancora se e quando potrà essere possibile un’apertura delle attività, intanto però i gestori hanno ottenuto il via libera per svolgere i consueti lavori di manutenzione degli stabilimenti. La prossima sarà comunque un’estate particolare. Il ritorno alla normalità sarà graduale ed anche sulle spiagge sarà quasi sicuramente necessario mantenere le distanze di sicurezza