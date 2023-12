Per un pomeriggio, nella giornata di domenica 10 dicembre, un campo da tennis/calcetto del Tennis Club Faenza si è trasformato in una sala per un’appassionante sfida di burraco alla quale hanno partecipato 26 coppie. Il tutto per beneficenza. L’incasso del torneo solidale, pari a 845 euro, è stato infatti devoluto a Joy for Children APS, associazione impegnata dal 2017 in progetti umanitari in favore dei bambini che si trovano in situazioni di emergenza in Italia e nel mondo, in particolare nei luoghi di confine tra Turchia e Siria. Il 1° ottobre 2023 è stata inaugurata la scuola di Joy for Children nella cittadina di Kilis, per insegnare l’inglese e il turco ad oltre cento studenti rifugiati, dei quali alcuni disabili. I soldi raccolti per il torneo di burraco al Tennis Club Faenza saranno utilizzati per sostenere le spese della scuola e per i compensi agli insegnanti, giovani donne rifugiate che hanno recuperato la dignità grazie a questo lavoro. Joy for Children, inoltre, continua a supportare alcune famiglie faentine che hanno subìto danni a causa dell’alluvione di maggio.