E’ in corso nello Skydive Pull Out Ravenna, scuola di paracadutismo nell’aeroporto, in via Dismano 160, una competizione internazionale, di squadre di Relative Work a 16 elementi.

Si tratta di un evento eccezionale che offre uno spettacolo mozzafiato nei cieli di Ravenna e per la prima volta in Italia.

In gara team provenienti da cinque paesi: Russia , Ucraina , Germania, Francia e ovviamente Italia.

Centoventi gli atleti in campo.

Fino a questa sera si svolgeranno i lanci di gara per poi premiare le prime tre migliori squadre.

Le gare sono state precedute giovedì dai training jumps (salti di allenamento).