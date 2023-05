Sicurezza sanitaria dopo l’alluvione, Isola: Teniamo monitorato il Pronto Soccorso

“Nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro con l’Ausl Romagna, Arpae ed Hera, un tavolo di lavoro che proseguirà anche nei prossimi giorni per monitorare la situazione sanitaria dopo l’alluvione. Da cinque giorni si sta campionando la qualità dell’acqua e il risultato è ottimo: non ci sono virus né batteri e, in definitiva, la situazione è sotto controllo.

L’acqua che esce dai nostri rubinetti è assolutamente POTABILE e ogni informazione diversa è priva di qualsiasi fondamento scientifico.

In termini di sicurezza sanitaria, è necessario sottolineare le altre azioni che abbiamo messo in campo. Stiamo monitorando tutti gli accessi al Pronto Soccorso per cercare di capire se ci sono patologie che destano attenzione. La tracciabilità, ad oggi, ci dice che non c’è alcun tipo di preoccupazione.

Le grandi quantità di fango che sono arrivate con l’alluvione rendono necessaria una maggiore attenzione alla prevenzione e alla protezione da parte di tutti noi. Bisogna evitare di consumare cibi che sono stati a contatto con i fanghi e, per chi sta lavorando in sgomberi e pulizie, è necessario cercare di indossare un abbigliamento adeguato.

Infine, in città si è avviata una campagna preventiva contro il tetano. Il vaccino ha una durata di almeno dieci anni. Per chi desidera sottoporsi a questa vaccinazione, l’Ausl Romagna ha aperto un luogo ad accesso libero in via Zaccagnini.”