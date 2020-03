Sono stati segnalati episodi di vendita porta a porta, effettuata da sconosciuti che si spacciano per “ragazzi dei rioni”.

A seguito di queste segnalazioni il Comune di Faenza ha diffuso una nota per precisare che “il servizio di consegna della spesa a domicilio svolto dai Rioni AVVIENE SOLAMENTE SU CHIAMATA DIRETTA e non tramite tentate vendite porta a porta.

Proprio per evitare episodi di questo genere, i volontari autorizzati ad effettuare tale servizio sono riconoscibili, oltre che dal fazzoletto rionale, tramite tesserino di riconoscimento e sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Faenza.

Quindi: NON APRIAMO LA PORTA A PRESUNTI VOLONTARI RIONALI SE IN PRECEDENZA NON ABBIAMO ESPRESSAMENTE CHIESTO E CONCORDATO IL SERVIZIO”.