È stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, giovedì pomeriggio, mentre era intento a masturbarsi sulla spiaggia naturista di Lido di Dante.

Si tratta di un 45enne forlivese al quale è stata comminata la prevista sanzione pari a 10.000 Euro per atti osceni in luogo pubblico.

L’attività della Polizia Locale è stata condotta in collaborazione con volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, impegnati in controlli specifici in zona.