“Nulla è emerso finora a sostegno della tesi accusatoria della volontaria e ingiustificata soppressione di animali da parte del dr. Guerra, condotte in relazione alle quali – è bene ribadirlo – nessun dei proprietari degli animali ha mai denunciato o chiesto i danni al veterinario.

Si dà voce e rilevanza a testimoni che ammettono di non avere alcuna competenza né veterinaria, né farmaceutica (Tozzi), o ad altri (Incani) che riferiscono “impressioni” e non fatti reali e che nulla dicono sulla cosa più importante, ossia la causa del decesso del proprio animale e la riconducibilità della morte ad una errata terapia, volontariamente somministrata per provocare la morte dell’animale, situazione totalmente incompatibile con al persona del dr. Guerra, amato e adorato da migliaia di clienti.

Fortunatamente all’udienza di ieri, una veterinaria, teste “esperto” dell’accusa ha chiarito le modalità di somministrazione del Tanax, smentendo clamorosamente la ricostruzione fornita da altro inquirente, presentatosi come massimo esperto, che mirava a dimostrare, con calcoli non corretti, l’uso improprio del dr. Guerra di tale medicinale per la eutanasie.

L’ordinanza del Tribunale conferma l’esecutività provvisoria del sequestro dell’ambulatorio, prima della decisione della cassazione (prevista per il 31 gennaio 2024 davanti alla quarta sezione penale), secondo una complessa ricostruzione giuridica assai opinabile e che sarà motivo di ulteriore ricorso per cassazione.

Resta il mistero, a dir poco inquietante, che emerge dall’ordinanza stessa, su chi abbia dato l’ordine di eseguire il sequestro dell’ambulatorio del dr. Guerra il 29 settembre scorso, cui ha provveduto la polizia locale unitamente ai carabinieri, con un dispiegamento di uomini e mezzi davvero impressionante, visto che il Tribunale afferma chiaramente che la competenza spetta al Pubblico Ministero, il quale ha invece negato in un precedente provvedimento, di averne ordinato l’esecuzione, affermando che sarebbe stato il Tribunale ad ordinarlo!

Non molleremo di un millimetro questa battaglia difensiva, affinché la verità di tutta questa allucinante vicenda venga a galla.”

Avvocato Claudio Maruzzi – difensore del Dr. MAURO GUERRA