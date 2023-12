Trentamila euro destinati a interventi di miglioramento e adeguamento sismico e di riqualificazione energetica dell’edificio che ospita la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Sant’Agata sul Santerno.

È questa la donazione delle Distillerie Mazzari per il Natale 2023 devoluta al Comune di Sant’Agata sul Santerno. Una tradizione che si rinnova, visto che questo è il quarto anno consecutivo in cui l’azienda ha deciso di devolvere alla comunità santagatese le risorse che sarebbero state utilizzate per i regali ai collaboratori. Quest’anno il contributo assume un valore ancora più significativo e importante alla luce dei gravi danni al patrimonio pubblico causati dall’esondazione del fiume Santerno.

La donazione di Natale – si legge nella nota della Mazzari – è per noi un momento importante per ribadire la vicinanza al nostro territorio e alla comunità che ci ha visto nascere e crescere fino a diventare una realtà imprenditoriale di livello globale. Il profilo internazionale dell’azienda non ha intaccato il nostro impegno: per la comunità santagatese e, più in generale, per il Paese la Mazzari ci sarà sempre.