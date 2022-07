Si conclude l’assemblea delle Province. De Pascale: “Sarebbe gravissimo non fare la riforma”

La mancata riforma del Tuel sarebbe un atto gravissimo. Si conclude così l’assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia a Ravenna, con un nuovo appello da parte del presidente Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, alla discussione e all’approvazione del Testo Unico per gli Enti Locali da tempo atteso dalle Province e molte volte rinviato dal Governo. Un Governo che in questi due giorni di assemblea ha dovuto disdire la presenza di praticamente tutti i ministri annunciati a causa delle tribolazioni della maggioranza a sostegno di Mario Draghi.

Proprio perché la riforma è stata rinviate più volte, l’eventuale caduta del Governo non sarà accettata come scusante da parte delle Province per un mancato rinnovo del Tuel.