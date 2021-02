Si cercano tracce del killer, nominati gli avvocati difensori

Giornata convulsa di indagini per l’omicidio di Ilenia Fabbri. In mattinata l’ex marito Claudio Nanni è stato indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con ignoti. L’uomo ha nominato come avvocati Guido Maffuccini e Delia Fornaro dello studio Maffuccini Piroddi Fornaro di Faenza. A loro volta hanno nominato la dottoressa Donatella Fedeli, medico legale, come perito-consulente di parte della difesa e al momento presso l’abitazione della vittima sarebbe in corso un accertamento tecnico irripetibile per esaminare le tracce dell’omicidio. L’uomo, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Maffuccini è attualmente presso la propria abitazione. Nessun’altra dichiarazione da parte della difesa che sta esaminando in queste ore i documenti dell’indagine di polizia e attende di parlare con l’assistito che ha conosciuto solo questa mattina.