La società Raggisolaris comunica che la partita contro la Paffoni Omegna in programma domenica 14 febbraio alle 18 è stata rinviata a causa di nuove positività al Covid-19 riscontrate nel ‘team squadra’, che non hanno consentito di raggiungere il numero minimo di atleti per disputare l’incontro. La partita si recupererà mercoledì 10 marzo alle 18.