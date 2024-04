“Prima di Aprire Bocca, Non Ti Vedi” è un’opera, ideata, scritta e coreografata da Emma Bonanzi e Serena Aurilia, che esplora in modo intimo e profondo i disturbi del comportamento alimentare, tra cui l’anoressia, la bulimia e il binge eating, e il complesso rapporto che lega chi ne soffre alla malattia e alla società.

Una performance artistica coinvolgente, che si pone non solo come espressione creativa, ma anche come strumento per promuovere la consapevolezza su una tematica così importante. E, ancora una volta, la compagnia è al fianco di Linea Rosa a cui devolverà l’intero ricavato dell’evento, al netto delle spese.

Shadre Dance Family, con il suo impegno e la sua passione per l’arte, si propone di lasciare un’impronta positiva nel mondo, e “Prima di Aprire Bocca, Non Ti Vedi” rappresenta un altro significativo passo in questo percorso.

I biglietti sono già disponibili online tramite il link: https://rb.gy/kj3gvb ma sarà possibile acquistarli anche presso la biglietteria la sera stessa dello spettacolo. È inoltre possibile prenotare i biglietti in prevendita su Billetto.it, sulla pagina Instagram @shade.dance.family, o inviando una mail a shadredancefamily@gmail.com.

Unitevi a noi per una serata indimenticabile di danza e solidarietà.