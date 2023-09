In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento torna in Romagna il Flash Mob “Allattiamo insieme”, un’iniziativa promossa per l’undicesimo anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna che, quest’anno, ha come titolo: “Allattamento e lavoro. Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Sono tante le iniziative, organizzate in collaborazione con le Aziende sanitarie, i gruppi di sostegno e i centri per le famiglie, per celebrare in moltissime piazze, da Piacenza a Rimini, un importante gesto di cura e una scelta che accomuna un numero di donne sempre crescente.

In Romagna il FLASH MOB si svolgerà giovedì 5 ottobre a Lugo e sabato 7 ottobre a Forlì, Cesena e Rimini. Chiunque potrà partecipare (meglio se indossando una maglietta bianca, uno dei segni “di riconoscimento” della campagna…). L’obiettivo è di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno ed offrire anche un’ occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d’amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno presenti insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante e per dare informazioni, rispondere a dubbi e domande.

FLASH MOB

QUI CESENA

Cesena: Flash mob , Sabato 7 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, Galleria Urtoller, Corso Mazzini n.14 (In caso di pioggia l’evento resta confermato in galleria)

QUI FORLì

Forlì: Flash mob , Sabato 7 ottobre, dalle ore 10 alle 12, presso i Giardini Orselli, via delle Torri. L’evento coinvolgerà le Ostetriche dell’UO Salute Donna Infanzia di Forlì, le Ostetriche dell’UO Ostetricia e Ginecologia di Forlì e gli operatori del Centro Famiglie, con il progetto “Nati per leggere”. I professionisti incontreranno ed accoglieranno mamme, neonati e famiglie. (In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà nel gazebo)

QUI RAVENNA

Lugo: Flash mob , Giovedì 5 ottobre, ore 10, Piazza del Pavaglione di Lugo, Piazza dei Martiri 1

NEL RAVENNATE : “Allat-TI AMO” Insieme, di Comune in Comune”, per promuovere l’allattamento al seno (Vedi volantino allegato con l’elenco di tutte le iniziative)

QUI RIMINI

Rimini: Flash mob, Sabato 7 ottobre, ore 10.30 – Piazza dei Sogni, Castel Sismondo

ALTRE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN ROMAGNA NEL CORSO DELLA SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO

NEL CESENATE: “Conciliare Allattamento e Lavoro si può : le mamme si raccontano “. Incontro da remoto su Gruppo Facebook “Nascere a Cesena”, l’ 11/10/2023 , dalle ore 18 alle ore 21 all’indirizzo: HYPERLINK “https://us02web.zoom.us/j/81256339638?pwd=M2VzejJyS01oS3FvWitYSXI2aWhtUT09” \l “success”https://us02web.zoom.us/j/81256339638?pwd=M2VzejJyS01oS3FvWitYSXI2aWhtUT09#success

NEL RIMINESE: L’Associazione La Prima Coccola, in collaborazione con il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Rimini, ha ideato una serie di post dedicati alla 𝗦Settimana Mondiale dell’allattamento: un’intervista, lunga una settimana, alle figure sanitarie di supporto sul territorio che ruotano attorno alla famiglia, dalla nascita alla crescita del bambino, per conoscere e raccontare il loro ruolo nel sostenere e incentivare l’allattamento al seno. Domani verrà pubblicato il primo post