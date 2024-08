È successo questa mattina intorno alle 7 in via Classicana, zona porto San Vitale.

I veicoli coinvolti sono una Volkswagen Touran e un van contenente cinque operai del porto che procedeva sulla stessa strada. La collisione ha provocato la fuoriuscita di strada del furgoncino che si è poi inclinato nel fossato laterale.

Il conducente del van è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità mentre i passeggeri all’ospedale di Ravenna in situazione di bassa gravità. Per quanto riguarda il conducente della macchina, invece, è rimasto illeso.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e il 118 per svolgere le operazioni necessarie e la Polizia Locale ha gestito il traffico creatosi in un’orario di punta.