Ieri intorno alle ore 22 sulla A14, al km 66 della corsia nord, una vettura con a bordo una donna si è ribaltata su un fianco.

La conducente, ferita, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco di Forlì e successivamente presa in carico dal personale sanitario. Sul posto si è recato anche il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale per le operazioni di rito.