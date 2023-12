Scontro fra treni a Faenza: nessun ferito grave

Scontro fra due treni nelle campagne di Faenza, sotto il cavalcavia di via Corleto. Coinvolti un Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Venezia, e un regionale. 17 i feriti, tutti però in forma molto lieve. Solo per una persona è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Faenza, ma con un codice di bassa gravità. Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Il semaforo in direzione Bologna era rosso. Sono intervenuti diversi mezzi del 118 e delle associazioni di volontariato, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Sul posto anche l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Faenza Massimo Bosi.