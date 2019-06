Continua la lunga scia di incidenti che sta caratterizzando in questi giorni il territorio ravennate: oggi sono stati diversi i sinistri stradali avvenuti sia in città, sia nel forese. Gli operatori del 118 e le forze dell’ordine nella giornata di venerdì sono dovuti intervenire in via Dei Poggi, in via Trieste e infine anche a San Pietro in Vincoli dove un camion e un trattore si sono scontrati causando il ferimento di tre persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, in via Beveta. Il trattore, con rimorchio, improvvisamente ha sbandato e si è scontrato con un camion delle pulizie che procedeva in direzione opposta. Entrambi i veicoli sono finiti nel fosso a lato della carreggiata. Per i due operai a bordo del camion, medici e infermieri hanno riscontrato ferite di media entità. I due uomini sono stati ricoverati all’ospedale di Ravenna. Ferite di media gravità anche per il 50enne alla guida del trattore, anche lui ricoverato nel policlinico ravennate.