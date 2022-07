Incidente nella mattinata di domenica in via Piero della Francesca a Faenza fra uno scooter e una vettura intorno alle 10. Le conseguenze più gravi sono state a carico della ragazza che viaggiava in sella al motorino, trasportata con diversi traumi e il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dal 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Illese le due persone a bordo dell’auto