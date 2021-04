Tragedia: 43enne morto in casa da giorni, al suo fianco la mamma gravemente ammalata

Tragedia familiare a San Marco in via Chiesa, i Carabinieri avvisati da un vicino che da giorni non vedeva nessuno sono giunti sul posto e si sono accorti che l’odore che proveniva dall’interno era di cattivo presagio, avvisati i Vigili del Fuoco che giunti sul posto dopo pochi minuti hanno aperto la porta trovando il cadavere di un uomo presumibilmente morto da diversi giorni ed all’interno della casa l’anziana madre in stato confusionale con gravi problemi de deambulazione ma in vita. La donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna, mentre i Carabinieri con il medico legale hanno iniziato i rilievi per stabilire le cause del decesso.