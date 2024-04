Sciopero di 8 ore della Fiom CGIL alla Lega Costruzioni Apistiche

Un pezzo storico dell’economia faentina rischia di scomparire e lasciare a casa 25 famiglie. E’ il caso della Lega Costruzioni Apistiche di via Maestri del Lavoro a Faenza. La Fiom Cgil e Rsu aziendale hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per l’intera giornata di oggi, giovedì 18 aprile, nell’azienda metalmeccanica faentina specializzata nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per l’apicoltura. Lo sciopero è stato accompagnato, ad inizio mattina, da un presidio davanti alla sede. Risale al 2017 l’ultimo bilancio chiuso in utile, a cui si sono susseguite solo perdite di esercizio, molto significative a causa di alcune scelte che hanno messo in difficoltà la tenuta economico finanziaria dell’azienda. Il 2023 ha visto assottigliarsi i livelli occupazionali da 42 a 25 dipendenti circa con una trattativa di fine anno per l’acquisizione che si è risolta in un nulla di fatto a febbraio lasciando grandi incertezze sul futuro.