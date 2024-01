Una persona deceduta, una donna ricoverata al Bufalini di Cesena e un automobilista in fuga, poi fermato dai Carabinieri. È il bilancio dell’ultima tragedia della strada avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Godo, alla rotatoria nei pressi della discoteca Onyx e del chiosco Ristoro del Panda.

Un’auto, una Toyota, stava procedendo in direzione di Ravenna, è arrivata alla rotatoria con una velocità eccessiva, non fermandosi al segnale di precedenza, è decollata atterrando nell’area di pertinenza del chiosco, cappottando e terminando la propria corsa contro un cespuglio, su una fiancata.

L’automobilista alla guida, una volta estratto dai Vigili del Fuoco e dal 118 dell’abitacolo, è scappato a piedi fra lo sbigottimento generale. Un altro uomo, 58 anni, a bordo della vettura è deceduto nell’incidente. Una donna di 40 anni è stata trasportata all’ospedale cesenate con il codice di media gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno iniziato immediatamente le ricerche dell’automobilista fuggitivo. L’uomo è stato rintracciato e fermato.