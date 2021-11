Due ori, due argenti, quattro bronzi e tante finali ad 8 per il Circolo Ravennate della Spada in un weekend tutto da incorniciare alla prima prova regionale di spada svoltasi al PalaSavena di San Lazzaro (BO).

Si comincia sabato con l’ottimo secondo posto su 22 partecipanti di Pietro Agostini, e il bronzo nella stessa categoria, maschietti spada maschile, per Lorenzo Longobardi, entrambi alla loro prima gara ufficiale. Ma sabato è anche il giorno della conferma di Pietro Zanzi e di Niccolò Pederzoli che perdendo le rispettive semifinali si trovano assieme sul terzo gradino del podio della categoria giovanissimi che vedeva confrontarsi 26 partecipanti. Dopo di loro nella stessa categoria anche il bel quinto posto di Ettore Rossi.

Non poteva poi mancare il guizzo di Francesco Delfino tornato a Ravenna quest’anno dopo i due anni cervesi, che si aggiudica un ottimo bronzo nella gara più complessa e numerosa, quella della categoria ragazzi-allievi che vedeva 58 partecipanti.

Ma mancano ancora i risultati della domenica, dove arrivano i due ori.

A imporsi nella spada bambine è arrivata una vera e propria “sorella d’arte”, Martina Pizzini, sorella di quella Alessia che tante soddisfazioni ha dato al circolo prima di trasferirsi a Roma. La più giovane Martina ha conquistato l’oro contro altre 10 partecipanti.

Per poco gli ori di domenica non sono diventati tre. Infatti Elena Antonucci solo a causa della ancora poca esperienza si è dovuta accontentare di un argento arrivato dopo una rimonta in finale da parte dell’avversaria forlivese Margherita Ugolini che ha decisamente lasciato l’amaro in bocca nella categoria Ragazze-Allieve composta da 28 spadiste.

Stupendo anche il secondo oro del weekend, quello di Mariasole Romanini, ormai abituata ai piazzamenti importanti, che si è imposta su 19 tiratrici nella categoria giovanissime. In quella categoria ottimo anche il settimo posto di Chiara Giardini.

Hanno rappresentato i colori giallorossi a San Lazzaro nel weekend anche Alan Simone, Giuseppe Mase, Alessandro Brigliadori, Samuele Contessi, Mariagrazia Casadio

Molto soddisfatti i due accompagnatori Michela Mancinelli e Devis Brunello che hanno potuto testare lo stato di forma degli under 14 in questa prima parte di stagione.

L’attività agonistica del Circolo Ravennate della Spada intanto non conosce sosta. Nel prossimo weekend sarà di scena a Terni la prima prova nazionale giovani di zona 2.