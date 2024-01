Molteplici erano le gare nelle giornate del 20 e 21 gennaio, a partire da quelle a squadre regionali delle Categorie del Gran Premio Giovanissimi, la squadra subito in partenza nella giornata del sabato in riferimento alla Categoria Maschietti/Giovanissimi composta dagli spadisti: Kevin Grego, Lorenzo Paganelli, Achille Tahirovic e Giacomo Romboli il più giovane tra i tiratori, con grande impegno e tanto splendore portano a casa l’Argento a squadre, finale piuttosto combattuta, la squadra ha avuto tutte vittorie dall’inizio della gara con grandiosa partenza nella fase dei gironi, mantenendo poi il ritmo nella fase delle eliminazioni dirette, fino alla finale arrivando al secondo posto, assalto dopo assalto con grande costanza e determinazione.

La domenica vittoria con una grande prestazione dipinta d’Oro da parte della Categoria Ragazzi/Allievi tra cui Diego Rustighi, Alessandro Moretti, Lorenzo Benvenuti e Pietro Cidioli, che con grande orgoglio ed immensa felicità ritirano il titolo di Campioni Regionali a Squadre 2023/2024.

Un buon 5* posto portato a casa dalle Bambine/Giovanissime Cervesi, nella squadra composta da Valentina Righi, Matilde Gianfanti, Giulia Neri e Megan Fusconi, mentre al 10* posto l’altra squadra di bambine tutte più piccole ed alla loro prima competizione di questa tipologia, in crescita Chantal Rebecca Rovigatti, Bianca Ioli e Viola Isabel Costi.

In contemporanea si sono svolte le seconde qualifiche regionali delle gare della Categoria Cadetti e Giovani, Matteo Galassi ha avuto già da tempo addietro il PASS per poter accedere direttamente su campo Nazionale nella Categoria Giovani ed in aggiunta nella Categoria Cadetti si è qualificato il suo compagno di sala scherma, il giovanissimo Samuel Quartieri che intraprenderanno insieme il viaggio per Catania dove si terrà la seconda prova nazionale in Marzo precisamente nelle date del 16 e 17, insieme a loro il gruppo è in fase di crescita prestazione eccellente sempre nella Categoria cadetti vista e considerata l’età di Luca Righi arrivato trentaduesimo in una gara ben alta come numeri, a seguire Francesco Cenni, Thomas Neri e Jacopo Budini, tutti tiratori di scherma meravigliosi con potenziale in crescita.

La domenica nella giornata successiva di gara notevole la prestazione di Valeria Malavolti nelle prime trenta della regione, tutti i Cadetti hanno partecipato con grande cura al percorso di gara Giovani e buone le prestazioni di Francesco Cenni 37*, subito a seguire Samuel Quartieri, Luca Righi, Jacopo Budini e Thomas Neri partecipanti nella Categoria Superiore Giovani “Under 20”.

Matteo Galassi il prossimo fine settimana sarà in partenza e nuovamente in gara, ultima tappa di Coppa del Mondo “Under 20” che si terrà in Svizzera, precisamente a Basilea nelle date del 2-3 febbraio 2024, Matteo Galassi convocato sia nella gara individuale che in quella a squadre di spada maschile, in vista dei prossimi Campionati Europei a Napoli e Mondiali a Riyadh 2024.

Questa è la scalata di un grande lavoro dove i complimenti doverosi vanno agli Atleti che sempre con costanza ed impegno vengono in palestra ad allenarsi ed al forte, stupendo giovane Staff Cervese unito che è sempre presente per ogni singolo atleta.

Complimenti agli Atleti, bellissime giornate.